Barbatul din Marginea care si-a omorat prietenul de pahar si a ascuns cadavrul in beci a fost trimis in judecata FOTO

Barbatul din Marginea care si-a omorat prietenul de pahar si a ascuns cadavrul intr-un beci a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Stelian Rotari, de 30 de ani, din localitatea Marginea, cercetat in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunii de omor. In cursul anului 2017 victima, un barbat de 37 de ani, pe nume Maricel Zlotari, a locuit in aceeasi casa cu Stelian Rotari, pe raza loalitatii Marginea, iar din banii obtinuti din cersit, respectiv din munci cu caracter ocazional, cei doi cumparau alimente dar si bauturi alcoolice, pe care le consumau impreuna in imobilul respectiv. Victima a fost observata ultima data in viata, la cersit, in toamna anului 2017, lunile septembrie sau octombrie.

La data de 08 mai un martor a sesizat lucratorii unitatii de politie din localitatea Marginea cu privire la presupusa disparitie a victimei. Ulterior a fost sesizat si organul de urmarire penala, iar actele de urmarire penala intreprinse ulterior au dus la suspiciunea rezonabila ca persoana data disparuta a fost ucisa, iar ulterior cadavrul sau a fost ascuns intr-un beci. La data de 09 mai a fost efectuata o perchezitie domiciliara la locuinta unde victima a locuit impreuna cu criminalul. Cu aceasta ocazie in beciul din sura gospodariei a fost identificat cadavrul - mumificat - al unei persoane de sex masculin, acoperit cu resturi vegetale. In acelasi beci au fost gasite printre resturile vegetale doua bucati de funie din material sintetic. In aceeasi sura a fost identificat un topor cu coada din lemn; pe coada toporului au fost identificate mai multe zone care prezentau pete de culoare brun-roscat cu aspect de sange.

Conform concluziilor medicului legist care a efectuat autopsia la data de 09 mai, moartea victimei a putut fi violenta si s-a putut produce in conditiile unui traumatism cranio-cerebral, posibil prin lovire cu obiect dur cu margini de forma geometrica (posibil vatrai). Medicul legist a identificat fracturi costale si de stern care s-au putut produce post mortem, prin manipularea cadavrului. Aspectul cadavrului pledeaza pentru posibilitatea ca decesul sa se fi produs cu circa opt luni anterior efectuarii autopsiei.

Din ancheta penala a reiesit ca in toamna anului 2 017, septembrie sau octombrie, pe fondul consumului de alcool, intre cei doi barbati a izbucnit un conflict spontan.Stelian Rotari a lovit victima in zona cranio-cerebrala cu un obiect contondent(bucata de lemn sau un vatrai). Victima a decedat ulterior, iar agresorul a ascuns cadavrul in beciul din sura.Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.

