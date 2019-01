Barbatul din Panaci care a suferit arsuri grave in urma unui incendiu a murit la spital

Barbatul de 58 de ani, din comuna Panaci, care a suferit arsuri grave dupa ce locuinta i-a fost cuprinsa de flacari, a murit la spital. Incendiul a avut loc in data de 7 ianuarie in satul Bucinis, comuna Panaci. Locuinta construita din lemn, cu doua nivele, in care victima locuia singura, a fost cuprinsa de flacari. Un vecin a vazut focul si a dat alerta, sunand la 112. Acesta s-a deplasat la etajul imobilului si l-a gasit pe proprietar cazut in camera cu destinatie bucatarie, l-a scos din imobil si i-a acordat primul ajutor. Ulterior, la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a preluat victima, precum si Pompierii Militari din cadrul Detasamentului Vatra Dornei. Victima a fost transportata la UPU Suceava cu arsuri de gradele II si III pe aproximativ 50% din suprafata corpului. Ulterior, in aceeasi seara barbatul a fost transferat la Spitalul "Bagdasar Arseni" din Bucuresti. In data de 10 ianuarie, barbatul a murit la spital. In urma efectuarii autopsiei s-a stabilit urmatorul diagnostic clinic de deces: "insuficienta organica multipla, arsuri flacara grad II - III pe aproximativ 50% pe suprafata corporala".

Potrivit pomprierilor, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului cazut din soba.