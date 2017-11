Barbatul din Scheia care a urcat mort de beat la volan, si si-a omorat sotia intr-un accident, a fost retinut de politisti. El a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani

Barbatul a fost condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare.

Barbatul din Scheia care s-a urcat mort de beat la volan, si si-a omorat sotia intr-un accident, a fost retinut de politisti. In urma activitatilor specifice intreprinse, vineri dimineata, politistii Serviciului Investigatii Criminale l-au identificat pe raza municipiului Suceava, in parcul din apropierea Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, pe Vasile Reut, de 58 de ani, din comuna Scheia, fata de care, la data de 27 octombrie, Judecatoria Suceava a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, prin care a fost condamnat doi ani si patru luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunilor de "ucidere din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". Barbatul, ce figura urmarit prin dispozitia I.G.P.R. din 29 octombrie a fost identificat, retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani. In data de 6 octombrie 2014, in jurul orei 18.40, a avut loc un grav accident rutier, la intrare in satul Sfantul Ilie, provocat Vasile Reut, care era in stare avansata de ebrietate. O femeie, in varsta de 48 de ani, sotia barbatului baut, si-a pierdut viata dupa ce masina in care cei doi se aflau a zburat de pe carosabil, s-a izbit de o movila de pamant dupa care s-a rasturnat pe cupola, in camp. Accidentul a avut loc pe drumul comunal, care face legatura intre DN 17 si Sfantul Ilie. Soferul si sotia acestuia se intorceau de la strans de porumb si mergeau spre casa. La un moment dat, barbatul a calcat prea tare pedala de acceleratie, a pierdut controlul directiei masinii, a franat, moment in care masina s-a rotit pe drum, a derapat pe partea laterala pentru ca in final sa se rastoarne. In urma impactului extrem de violent a rezultat decesul femeii, care se afla pe scaunul din dreapta soferului. La fata locului au ajuns echipaje de la Serviciul de Ambulanta si SMURD. Daca barbatul a scapat cu leziuni minore si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, medicii nu au mai putut face nimic pentru sotia sa, care a suferit leziuni cranio cerebrale extrem de grave, incompatibile cu viata. Si politistii au confirmat ca soferul emana halena alcoolica si initial nici nu a putut fi testat cu aparatul etilotest pentru ca efectiv nu putea sufla in aparat de beat ce era. La spital, acestuia i s-au luat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Dupa cateva ore soferul a fost testat din nou de oamenii legii si a rezultat o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform martorilor, soferul era baut bine atunci cand a urcat la volan, din cauza ca a consumat alcool in timp ce a muncit la camp.