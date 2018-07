Barbatul luat de ape in localitatea Valea Moldovei, dat disparut

Un barbat de 65 de ani, din comuna Valea Moldovei, este dat disparut dupa ce a fost luat de o viitura. Luni, in jurul orei 11.00, Viorel Ciofu a intrat in albia raului Moldova pentru a scoate un bustean, ocazie cu care a fost luat de apa, fiind purtat in aval circa 200 metri, dupa care nu a mai fost vazut. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri, jandarmi dar si politisti care l-au cautat pe barbat, insa fara succes. Acesta a fost dat disparut de familie. Semnalmente: 1,68 m inaltime, 65 kg, fata ovala, ochi caprui, par grizonat, scurt, fara tatuaje sau semne particulare. In momentul disparitiei era imbracat cu lenjerie intima si cu un pulover de culoare albastra. Persoanle care detin informatii despre persoana in cauza sunt rugate sa sune la 112 sau sa se adreseze politiei.