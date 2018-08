Barmanita unui bar din municipiul Suceava lovita de un client beat

O barmanita a fost lovita de un client beat. Agresiunea ar fi avut loc in incinta barului "Studenteasca", din municipiul Suceava. Agresorul este un tanar de 20 de ani, din comuna Todiresti. Potrivit politistilor, in noaptea de luni spre marti, tanarul a rasturnat mai multe scaune din incinta barului. Angajatele localului au incercat sa-l scoata afara pe scandalagiu, moment in care acesta a lovit o tanara de 19 ani, barmanita localului. Tanarul a distrus bunuri din local in valoare de aproximativ 500 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "lovirea sau alte violente" si "distrugere".