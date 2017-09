Baruri si magazine luate la puricat de politistii suceveni FOTO

La un magazin, oamenii legii au descoperit 25 kg de carne de pui si alte produse din carne, cu termenele de valabilitate expirate. Societatea comerciala a sanctionata cu amenda in valoare de 30.000 lei.

Controale facute de politisti in magazinele si barurile din apropierea scolilor. Intr-un magazin, oamenii legii au descoperit 25 kg de carne de pui si alte produse din carne, cu termenele de valabilitate expirate. Conducerea IPJ Suceava a dispus identificarea si controlarea tuturor unitatilor economice din zona adiacenta unitatilor de invatamant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor. Totodata, politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si politistii de proximitate au instruit administratorii de unitati economice cu privire la interdictia de comercializare a tutunului si alcoolului catre minori. In paralel, in perioada 13-14 septembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - IPJ Suceava au desfasurat actiuni de verificare si control, fiind vizati in mod special operatorii economici din proximitatea unitatilor de invatamant. La actiune au participat 50 de politisti din cadrul structurilor de investigare a criminalitatii economice de la nivelul tuturor subunitatilor din judet. In cadrul actiunii au fost verificate 113 unitati economice. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 60 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 110.575 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 2.328 lei, constand in produse industriale, carne, tigari, alcool, fructe si legume. In urma controlului efectuat in data de 13 septembrie, la o unitate economica din municipiul Suceava, situata in apropierea unui liceu din municipiu, avand specific comercializare produse alimentare, a fost identificata expusa la vanzare o cantitate de 25 kg de carne de pui si alte produse din carne, cu termenele de valabilitate expirate. S-a dispus confiscarea intregii cantitati de marfa improprie consumului alimentar si sanctionarea contraventionala a societatii cu amenda in valoare de 30.000 lei.