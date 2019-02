Bataie in fata unui bloc din municipiul Suceava pentru un loc de parcare

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare.

Trei barbati s-au luat la bataie pentru un loc de parcare. Totul s-a petrecut pe strada Tineretului, din municipiul Suceava, luni dupa-amiaza. O localnica din zona a sunat la 112 si a anuntat agresiunea. La fata locului s-a deplasat o patrula de politie care a identificat un tanar de 23 de ani, din orasul Frasin, un barbat de 28 de ani, din orasul Gura Humorului si un barbat de 40 de ani, din municipiul Suceava.

In urma investigatiilor efectuate s-a stabilit faptul ca in urma unor neintelegeri legate de un loc de parcare, barbatul de 40 de ani a fost lovit cu pumnul in fata de catre barbatul de 28 de ani si amenintat de tanarul de 23 de ani. De asemenea, barbatul de 28 de ani a declarat ca a fost lovit cu pumnul in fata, fara nici un motiv, de catre barbatul de 40 de ani. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare.