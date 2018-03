Bataie in fata unui restaurant din Falticeni

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente.

Bataie in fata unui restaurant din municipiul Falticnei. Luni, in jurul orei 04.00, doi tineri de 22 si respectiv 26 de ani, ambii din comuna Radaseni, se aflau pe strada Sucevei din municipiul Falticeni, in zona unui restaurant. La un moment dat cei doi au intrat intr-o altercatie cu un grup de tineri, fiind agresati de catre acestia. Tanarul de 26 de ani a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente.