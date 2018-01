Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de lovirea sau alte violente si distrugere.

Bataie in plina strada in municipiul Suceava. Duminica, in jurul orei 18.00, un barbat de 36 de ani, pe nume I.A., din municipiul Suceava, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca a fost agresat de mai multe persoane in fata Scolii Gimnaziale Nr. 10 Suceava, din cartierul Burdujeni. La fata locului au ajuns politistii care au stabilit ca, duminica, in jurul orei 17.30, in timp ce se deplasa in zona din apropierea Scolii Gimnaziale Nr.10, din municipiul Suceava, I.A.A, de 15 ani, localnic, a fost observat de minorii G.D.G., de 14 ani si S.I.G, de 13 ani, frati, care, din cauza unor conflicte mai vechi, l-au urmarit prin cartier, dupa care au renuntat. Speriat, I.A.A. si-a anuntat tatal despre cele intamplate, si l-a asteptat intr-o satie de autobuz. Tatal baiatului, I.A. a venit insotit de un barbat de 64 de ani, localnic si impreuna cu fiul sau, s-au deplasat pe strada Baladei, in apropierea scolii, unde s-au intalnit cu cei doi frati, care erau insotiti de tatal lor G.G., de 40 ani. Intre parintii adolescentilor a avut loc un schimb de replici care a degenerat intr-o agresiune fizica, la care au intervenit si cei doi frati. In continuare conflictul s-a extins, fiind agresati si barbatul de 64 de ani si adolescentul de 15 ani. In timp ce I.A. incerca sa paraseasca locul agresiunii, aflandu-se la volanul autoturismului marca VW Passat, adolescentul de 14 ani a lovit cu o bata parbrizul masinii, care s-a fisurat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de lovirea sau alte violente si distrugere.