Bataie intre doua clanuri de romi din Burla. Politistii, care au tras focuri de arma, au fost amenintati cu bataia

Bataie intre doua clanuri de romi din Burla si politisti amenintati si injurati ca la usa cortului. Agentii au fost nevoiti sa traga focuri de arma. In timp ce interveneau pentru aplanarea conflictului, oamenii legii au fost amenintati cu bataia. Incidentul a avut loc pe un imas din localitate, unde stateau mai multi romi. La un moment dat, in zona au aparut alti romi, cu o masina. Din interior au coborat mai multe persoane iar cele doua grupuri au inceput sa se certe iar apoi cearta a degenerat. Romii au inceput sa isi imparta pumni si picioare iar cineva a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii, care au constatat ca intre timp parbrizul masinii parcate pe toloaca fusese spart cu pietre si au incercat sa aplaneze scandalul. Cum nu au reusit initial, agentii au scos pistoalele si au tras doua focuri de avertisment. Unul din romi a venit insa la agenti si i-a amenintat cu bataia pentru ca au avut curajul sa scoata pistoalele. Scandalul a fost in cele din urma aplanat de agenti. Dupa 48 de ore, in continuarea cercetarilor, cu privire la infractiunile de "ultraj", "lovirea sau alte violente", "amenintare", "distrugere" si "tulburarea ordinii si linistii publice", produse in seara de 24 iunie, pe raza comunei Burla, au fost ridicate trei persoane si duse pentru audieri la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti. In urma probatoriului administrat, s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de suspecti. De asemenea, prin ordonantele procurorului de caz, s-a dispus retinerea a doi tineri dar si a unei femei pentru o perioada de 24 de ore, acestia fiind introdusi in arestul I.P.J. Suceava. Doi dintre suspecti urmeaza sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva in timp ce unul este propus pentru control judiciar.