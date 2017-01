Batran accidentat de o masina pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava

Batran accidentat de o masina pe trecerea de pietoni. Un tanar de 27 ani, din comuna Straja, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Astra, miercuri, ora 11.40, pe strada Universitatii, din municipiul Suceava, la trecerea de pietoni din fata restaurantului "Padrino", nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 81 ani, din comuna Scheia, angajat in traversarea strazii prin loc marcat si semnalizat, acrosandu-l. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala usoara a pietonului. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Pietonul a fost si el testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.