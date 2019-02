Batran accidentat mortal de o masina de la Delgaz care dadea cu spatele. Omul tocmai se ridicase de pe o banca VIDEO EXCLUSIV

La fata locului a ajuns un echipaj SMURD iar cadrele medico-sanitare i-au facut batranului manevre de resuscitare timp de 45 de minute. Acesta nu a putut fi salvat si in final s-a declarat decesul.

Accident rutier mortal, la Siminicea, luni dimineata. Un batran de 75 de ani a murit dupa ce o masina de la Delgaz a intrat in el. Soferul autoturismului dadea cu spatele cand l-a surprins pe batran, pe DJ 208B. In urma impactului, pietonul a cazut la pamant ranit grav. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD iar cadrele medico-sanitare i-au facut batranului manevre de resuscitare timp de 45 de minute. Acesta nu a putut fi salvat si in final s-a declarat decesul. Localnicii spun ca accidentul a aut loc intr-o zona blestemata, unde de-a lungul timpului au tot murit oameni in evenimente rutiere. Batranul, care potrivit martorilor, ar fi fost baut, s-a ridicat de pe o banca, moment in care autoutilitara l-a lovit. Oamenii vorbesc despre "banca blestemata", un motociclist murind in urma cu ceva timp dupa ce a intrat cu vehiculul in aceeasi banca iar alte personae au suferit accidente acolo. Politistii au deschis dosar de cercetare in cauza, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Soferul a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, iar la spital i s-au prelevat probe de sange in vederea stalibirii alcoolemiei.