Batran accidentat mortal, la Milisauti. Pietonul a fost lovit in plin in timp ce incerca sa traverseze strada neregulamentar

Accident rutier mortal pe DN 2H, la Milisauti, vineri seara.Un localnic in varsta de 63 de ani, care mergea pe strada, a fost lovit de masina condusa de un barbat de 51de ani, din Vicovu de Sus. Cel mai probabil, spun politistii, pietonul era in stare de ebrietate, cand s-a angajat in traversarea neregulamentara a strazii. Soferul masinii, care mergea dinspre Suceava spre Vicov, a vrut sa evite impactul, insa nu a reusit. La fata locului au ajuns cadre de la Serviciul de Ambulanta care au efectuat manevre de resuscitare batranului pentru 40 de minute, insa in zadar. Soferul a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Politistii au deschis in acest caz dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa.