Batran dat disparut. Ultima data a spus ca merge sa se opereze la Cluj

Batran din Poiana Stampei dat disparut. Politia desfasoara activitati de cautare a lui Nicolae Chirilus, de 81 ani, domiciliat in Poiana Stampei, care nu a mai fost vazut la domiciliu de aproximativ o luna. Anterior disparitiei, a afirmat ca se va deplasa in municipiul Cluj pentru o operatie. Semnalmente: inaltime 1,65 m- 1,69 m, greutate aproximativ 70 kg, ten deschis, par alb, ondulat, tuns, purtat peste cap, ochi caprui, fata dreptunghiulara, constitutie normala. Nu se cunosc articolele de imbracaminte sau incaltaminte, obisnuia sa poarte palarie, ceas de mana electronic, o geanta pe umar si se imbraca ingrijit. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.