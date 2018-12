Batran de 73 de ani, mort dupa ce a alunecat pe gheata si a cazut

Un barbat de 73 de ani, din Adancata, a murit in urma unui incident stupid. Batranul a alunecat pe gheata si s-a ranit grav. Nora acestuia a sunat luni la 112 si a anuntat Politia ca socrul sau a decedat la spital. Din cercetarile ulterioare ale politistilor, a rezultat ca batranul, care suferea de mai multe afectiuni cronice, aflandu-se la domiciliu, a alunecat pe gheata din curtea casei si s-a lovit la spate. In dimineata zilei urmatoare, nora a observat ca socrul sau nu poate dormi din cauza durerilor pe care le acuza la spate, motiv pentru care a apelat la numarul de urgenta 112, solicitand interventia ambulantei. In scurt timp la fata locului s-a prezentat un echipaj medical, care i-a acordat primele ingrijiri medicale batranului, ulterior transportandu-l pe acesta la Urgentele Spitalului Judetean Suceava pentru investigatii medicale amanuntite. Ranitul a fost internat si a suferit o interventie chirurgicala la coloana vertebrala, insa ulterior a decedat. In cauza a fost intocmita ordonanta de efectuare a necropsiei in vederea stabilirii cauzei decesului iar politistii au deschis un dosar de ucidere din culpa.