Batran de 90 de ani, atacat si talharit in scara blocului, de trei tigani minori din Scheia

Victima a fost urmarita de cei trei si apoi deposedat de portofel.

Incident grav, intr-un bloc din cartierul sucevean George Enescu, vineri dupa amaiza. Un batran de 90 de ani a fost atacat si talharit in scara blocului in care locuieste. Totul s-a intamplat in cateva minute, dupace victima a fost urmaritade atacatori. Este vorba despre trei minori de etnie rroma, din Scheia. Batranelul a plecat la plimbare, spre piata agroalimentara George Enescu, avand asupra sa suma de aproximativ 4000 de lei. Dupa ce a coborat din bloc, a mers la o agentie bancara, aflatala parterul blocului, de unde a mai scos suma de 3000 lei. De la banca, acesta a plecat spre piata agroalimentara George Enescu, ajungand panala patiseria Test Prima, de unde si-a cumparat diverse produse. Dupa ce a iesit din aceasta locatie, persoana vatamata s-a indreptat spre domiciliu. Accesul in blocul in care sta acesta se face de la nivelul intai al blocului, pe o scaraexterioara, la parter fiind spatii comerciale. Conform celor declarate de persoana vatamata, dupace a deschis usa de acces in bloc (prevazut cu interfon), ar fi fost acostat de trei tineri de etnie rroma, care l-au impins in scara blocului, unde i-au sustras portofelul din buzunarul interior al hainei, dupa care toti trei au parasit incinta. Victima a urcat panala etajul la care sta si a batut la usa vecinei sale si i-a spus ce a patit, rugand-o sasesizeze Politia. Femeia a fost cea care a sunat la 112.



Cum au reusit politistii sa identifice hotii in doar cateva ore





Dupa doar cateva ore, un politist din cadrul Politiei Municipiului Suceava, aflandu-se in timpul liber intr-un magazin din Scheia, a observat un tanar de etnie rroma care a achitat 2 sticle de suc Mirinda la 2 l cu un card bancar prevazut cu contactless. Intrucat tanarul respectiv avea un comportament suspect si ezitant, politistul l-a interceptat si a solicitat prezenta unui echipaj de politie la fata locului. La sediul Politiei Scheia s-a stabilit ca acesta se numeste Ripa Vasile Denis (14 ani) din scheia. La controlul corporal, asupra acestuia s-a gasit un card bancar pe numele batranului jefuit precum si suma de 2316 lei. Fiind audiat, Ripa Vasile Denis a declarat ca la 08.03.2019, in timp ce se afla la o patiseria din Suceava, impreuna cu Bergheaua Ionut Gheorghe (16 ani) si Mazarache Zobar Alexandru (14 ani), l-au observat pe batran ca avea asupra sa o suma mare de bani, care le-au atras atentia. Dupa ce acesta a parasit patiseria, l-au urmarit pana la domiciliul pe batran, iar dupa ce a intrat in scara blocului, Ripa Vasile Denis a asigurat usa de la intrare, iar Bergheaua Ionut Gheorghe si Mazarache Zobar Alexandru l-au deposedat pe acesta de portofel. Dupa comiterea faptei cei 3 au impartit suma de bani, deplasandu-se in comuna scheia, unde s-au despartit.In cauza s-a intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata.