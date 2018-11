Batran din Bogdanesti, ajuns la spital dupa ce un urs l-a atacat si l-a muscat de fata

Un barbat de 79 de ani, din localitatea Bogdanesti, a ajuns ranit la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost atacat de urs. Acesta a fost dus miercuri dimineata in sala de operatie, el avand leziuni la nivelul fetei si fractura de mandibula. Barbatul a fost muscat de urs, spun medicii. Din primele informatii, batranul se afla pe o tarla, cand a fost atacat de fiara salbatica. Ursul ar fi coborat din padure in zonele populate, in cautare de mancare. Din fericire, batranul a reusit sa scape din coltii animalului, insa risca sa ramana mutilat pe viata. Vom reveni cu detalii!