Un batran din Falticeni dat disparut de la domiciliu, gasit mort intr-un parau. Marti la orele amiezii, un trecator a facut descoperirea macabra, si speriat a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii, care in albia Paraului Buciumeni din municipiul Falticeni au descoperit cadavrul unui barbat in stare avansata de putrefactie. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca este posibil ca pesoana decedata sa fie un barbat de 81 de ani din municipiul Falticeni, care a disparut de la domiciliu in data de 14 noiembrie 2017. La fata locului a fost chemat si fiul batranului care a declarat ca este posibil ca acesta sa fie tatal sau dupa obiectele de imbracaminte. S-a dispus prelevarea de probe AND de la fiul decedatului in vederea efectuarii comparatiilor profilelor genetice. Politistii fac in continuare cercetari pentru a stabili circumstantele in care a murit barbatul si cum a ajuns in apa, ei asteptand rezultatele necropsiei. In cauza a fost deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpa.