Batran din Scheia, dat disparut de catre familie

Un batran din satul Sfantu Ilie, comuna Scheia, a plecat de acasa si nu s-a mai intors. De aproximativ 18 zile nu se mai stie nimic de el, iar familia acestuia il cauta disperata. Ilie Talanca, de 82 de ani, a fost vazut ultima data pe raza municipiului Suceava.



In ziua disparitiei batranul era imbracat cu sacou maro in carouri, pantaloni de stofa de culoare verde, in picioare avea sandale de culoare neagra, iar pe cap purta o sapca de raiat de culoare deschisa. Semnalmente: inaltime aproximativ 1,72 m, greutate 70 kg, constitutie astenica, ten deschis, ochi caprui, par alb, fara semne particulare.



Persoanele care detin date cu privire la persoana disparuta sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.