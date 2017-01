Batran din Zamostea, ajuns la spital cu arsuri dupa ce casa i-a luat foc

Focul a pornit de la niste jar aprins care a sarit din soba.

Incendiu, la Zamostea, luni seara. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea focului inzbucnit la casa unui localnic. Proprietarul, un barbat de 66 de ani, a suferit arsuri si a fost transportat de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a aprins focul in soba din camera unde locuieste, iar dupa un timp a constatat ca in imobil a luat foc pardoseala de langa soba de la niste jar aprins. Barbatul a incercat sa stinga singur incendiul si astfel a suferit arsuri pe fata si pe membrele superioare fiind preluat de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul Orasenesc Siret pentru acordarea de ingrijiri medicale fiind diagnosticat cu arsura grad II si III frontala si mana stanga, fiind ulterior transferat la Spitalul Judetean Suceava. In momentul interventiei, incendiul se manifesta in interiorul camerei in care locuia barbatul, acesta fiind izolat si stins de catre pompierii din cadrul Garzii de Pompieri Militari Siret. In urma incendiului a rezultat degradarea imobilului respectiv au ars bunurile din camera cu destinatia de dormitor si partial asteriala de la acoperis, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 10.000 lei.