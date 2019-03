Batran disparut de la domiciliu, gasit mort intr-un iaz, la Bunesti

Moartea suspecta a unui barbat de 71 de ani, din Bunesti, cercetata de politisti.Batranul, care disparuse de acasa din data de 15 martie, a fost gasit luni, 18 martie, mort intr-un iaz. Politistii au demarat cautari luni dupa ce sotia barbatului a sunat la 112 si a cerut ajutor. S-au efectuat cautari pe raza comunei si a fost gasit cadavrul acestuia intr-un iaz situat in extravilanul satului Petia, comuna Bunesti, la aproximativ 500 m de DC 1, care leaga satele Petia si Uncesti, si la aproximativ 400 metri de locuinta sa. La examinarea sumara a cadavrului nu au fost descoperite urme de violenţe pe suprafata corpului. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni in vederea efectuarii autopsiei. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.