Batran gasit spanzurat in camera azilului in care locuia, la Radauti

Un batran de 63 de ani, de la un camin pentru persoane varstnice din Radauti s-a sinucis din cauza singuratatii. Acesta a fost gasit spanzurat in camera sa din incinta caminului pentru persoane varstnice iar reprezentantii caminului au sunat la 112.In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit ca o infirmiera s-a deplasat in camera pacientului respectiv, ocazie cu care l-a gasit pe acesta decedat prin spanzurare. La scurt timp, la fata locului a sosit un echipaj medical, care a constatat decesul barbatului. In urma examinarii cadavrului de catre personalul medical si tehnicianul criminalist s-a constatat ca acesta nu prezinta urme de violenta.Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.