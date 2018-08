Batran in varsta de 72 de ani din Cosna, cautat de politie dupa ce a disparut de la domiciliu

Un batran in varsta de 72 de ani, din comuna Cosna, este cautat de politie dupa ce disparut de la domiciliu. Pentelei Borgovan a plecat de acasa in dimineata zilei de marti si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime de 1,66 m, greutate de 65 kg, constitutie slaba, fata dreptunghiulara, calvitie frontala, par scurt, grizonat, frunte mare, ochi caprui. La momentul disparitiei barbatul era imbracat cu pantaloni de culoare albastru inchis, o haina tip salopeta, de culoare gri deschis, pulover cu anchior, de culoare neagra, cu puncte albe si o camasa cu maneca scurta de culoare mov, era incaltat cu cizme de cauciuc de culoare neagra si era cu capul descoperit. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.