Batran lasat fara banii de medicamente, intr-o farmacie din municipiul Suceava

Un barbat de 76 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, a fost lasat fara portofel, in timp ce statea la rand sa-si cumpare medicamente. Furtul a avut loc intr-o farmacie din municipiul Suceava. Batranul, in timp ce astepta la rand in farmacie, persoane necunoscute i-au sustras din buzunarul exterior al gecii un portofel in care avea 80-90 lei. Cand si-a dat seama ca a ramas fara portofel, pagubitul a anuntat politistii. Oamenii legii fac cercetari pentru identificarea autorilor, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt.