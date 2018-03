Batran mort de frig dupa ce a zacut in zapada, chiar in curtea casei sale

Este vorba despre un barbat din Vadu Moldovei.

Frigul mai face o victima in judetul Suceava, a treia in decurs de numai o saptamana. Este vorba despre un batran de 70 de ani, din Vadu Moldovei, gasit joi inghetat in zapada, chiar in curtea casei sale. Barbatul a fost observat din drum de un trecator, care a sunat la 112 si a cerut ajutor. Batranul, pe nume Popa Ghiorghe, locuia singur in satul Dumbravita, comuna Vadu Moldovei, nefiind casatorit. Cunoscutii spun ca acesta obisnuia sa consume bauturi alcoolice si ca probabil a cazut in curtea casei si nu a mai reusit sa se ridice, zacand peste noapte in zapada, la temperaturi de sub minus 20 de grade Celsius. La fata locului s-a deplasat si un echipaj de ambulanta, care a constatat decesul persoanei.La examinarea exterioara a cadavrului, nu au fost identificate urme vizibile de violenta, fiind anuntati medicii legisti, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea tuturor circumstantelor in care s-a produs decesul.Alte doua decese din cauza temperaturilor extreme s-au inregistrat recent la Bosanci, unde un alt barbat a fost gasit fara suflare in curtea casei, si la Straja.