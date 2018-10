Batran mort dupa ce s-a rastunat cu ATV-ul intr-o rapa, la Solonetu Nou

Acesta era in stare de ebrietate si nici nu detinea permis de conducere.

Tragedie, la Solonetu Nou, miercuri dimineata. Un batran de 83 de ani a murit dupa ce a cazut cu ATV-ul intr-o rapa. Vehiculul a plonjat in gol cativa metri dupa care s-a oprit pe o bucata de stanca. ATV-ul s-a rasturnat iar barbatul a fost prins sub acesta. La fata locului au intervenit cadre de la SMURD. Din nefericire, batranul a fost gasit decedat. Conform politistilor, in timp ce conducea motociclul ATV, neinmatriculat, pe DC 18, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum in curba la stanga si carosabil cu pamant si piatra, pe fondul conducerii sub influenta bauturilor alcoolice, batranul a pierdut controlul asupra directiei, parasind partea carosabila si cazand in albia unui parau. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca inainte de producerea accidentului rutier, cel in cauza a consumat bauturi alcoolice la un magazin din apropiere Procedandu-se la verificarea in baza de date a detinatorilor de permise de conducere, s-a stabilit faptul ca batranul nu poseda permis de conducere pentru nici un fel de categorie de autovehicule.