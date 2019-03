Batran sunat de un fals medic si de o persoana care s-a dat drept fiul sau, cerandu-i bani de operatie. Omul s-a dus in miez de noapte la Politie

Inca o incercare de inselatorie prin metoda accidentul. Din fericire, gratie campaniilor de preventie ale IPJ Suceava si a mediatizarii cazurilor de persoane inselate prin aceasta metoda, sucevenii nu mai pot fi pacaliti prea usor. Politia Municipiului Suceava, a fost sesizata la primele ore ale diminetii de vineri de catre un batran de 74 ani, din municipiul Suceava, cu privire la faptul ca o persoana a incercat sa-l insele prin metoda accidentul. In urma cercetarilor s-a stabilit ca la data de 15.03.2019, in jurul orei 00.54, a fost sunat pe telefonul fix, de catre o persoana care avea o voce barbateasca schimbata, care a afirmat ca este fiul sau, care a suferit un infarct, este la spital si ca are nevoie urgent de suma de 300 milioane lei pentru operatie. Acesta a afirmat ca langa el este doctorul. In continuare o alta persoana cu voce barbateasca a vorbit cu susnumitul la telefon, s-a recomandat ca fiind doctorul Ambrozie Daniel si i-a cerut numarul de telefon mobil si adresa unde locuieste. Persoana vatamata a declarat ca i-a dat persoanei respective datele solicitate, dar a inchis telefonul si l-a sunat imediat pe fiul sau si la Politie, dandu-si seama ca de fapt totul a fost o farsa. Persoana vatamata a declarat ca nu a suferit nici un prejudiciu. In acest caz politistii au intocmit dosar penal privind tentativa la infractiunea de inselaciune.