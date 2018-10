Batrana accidentata grav de o masina scapata de sub control, in municipiul Suceava

Tot miercuri, o alta femeie a fost lovita de o masina in timp ce se deplasa pe trotuar.

O batrana a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost accidentata de o masina scapata de sub control. Miercuri, in jurul orei 13.20, in timp ce conducea autoturismul pe strada Lazar Vicol, din municipiul Suceava, ajuns la intersectia cu strada Scurta, un barbat de 69 de ani, din comuna Ipotesti, a efectuat un viraj la stanga spre B-dul George Enescu, ocazie cu care, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a accidentat grav o localnica de 76 de ani, care se deplasa regulamentar in calitate de pieton pe aleea pietonala.Victima a fost transportata cu ambulanta la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto si pietonul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. La spital, conducatorului auto i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Tot miercuri, in timp ce efectua manevra de mers inapoi cu autoturismul in parcarea unei societati comerciale din comuna Sucevita, un localnic de 33 de ani, nu s-a asigurat corespunzator, ocazie cu care, a acrosat si accidentat usor o femeie de 81 de ani, din aceeasi localitate, care se deplasa in calitate de pieton pe trotuar. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cele doua cauze dosare penale.