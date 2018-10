Batrana accidentata grav in timp ce traversa strada neregulamentar, la Ilisesti VIDEO EXCLUSIV

Soferul da vina pe lipsa iluminatului public in zona.

O batrana a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 19.00, pe DN 17, pe raza comunei Ilisesti. In timp ce conducea autoturismul, un barbat de 68 de ani, din comuna Bosanci, a surprins si accidentat o localnica de 81 de ani, angajata in traversarea neregulamentara a drumului, prin loc nepermis si fara sa se asigure. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD care a preluat victima si a transportat-o la spital. Aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, traumatism toraco-abdominal, traumatism sold stang si traumatism cervical. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul a declarat ca nu a putut evita impactul pentru ca strada nu era luminata si batrana a aparut dintr-o data in fata masinii. Localnicii povestesc ca in cursul zilei de luni, victima a trecut de mai multe ori strada prin acelasi loc. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.