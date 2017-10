Batrana accidentata mortal de un sofer care dadea cu spatele, la Iacobeni

Barbatul de 67 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.

Batrana accidentata mortal de un sofer care dadea cu spatele. Joi, in jurul orei 11.00, un barbat de 67 de ani, din localitatea Iacobeni, in timp ce conducea microbuzul marca Renault, pe strada Minelor, din localitatea de domiciliu, a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure corespunzator, lovind cu partea din spate a autovehiculului, o femeie de 80 ani, localnica, care se deplasa in calitate de pieton pe partea carosabila. In urma impactului, batrana a fost proiectata pe partea carosabila, rezultand decesul acesteia. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,04 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.