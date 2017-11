Batrana accidentata mortal la Salcea

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.

Batrana accidentata mortal de o masina. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 17.00, pe DN 29, pe raza localitatii Salcea. Un tanar de 30 de ani, din municipiul Falticeni, in timp ce conducea autoturismul VW Bora, avand directia de deplasare Dumbraveni-Suceava, a surprins si accidentat mortal o femeie de 83 de ani, din orasul Salcea, care se afla angajata in traversarea drumului national prin loc nepermis. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.