Batrana accidentata pe trecerea de pietoni, la Gura Humorului

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Batrana accidentata grav pe trecerea de pietoni. Marti, in jurul orei 07.30, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Vasile Alecsandri, din orasul Gura Humorului, un barbat de 56 de ani, din orasul Frasin, a patruns in intersectia cu B-dul Bucovina, moment in care, a surprins si accident, o localnica de 70 de ani, angajata in traversarea regulamentara a strazii pe marcajul pietonal. Batrana a fost ranita si la fata locului s-a prezentat un echipaj medical care a transportat-o la Spitalul Orasenesc Gura Humorului. Medicii de aici au luat decizia transferului femeii la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, traumatism toraco-abdominal si fractura de bazin. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.