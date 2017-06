Batrana care seducea barbati, ii seda cu neuroleptice dupa care ii talharea, condamnata la 12 ani de inchisoare

In unul din cazuri amoreza a pus mai multe pastile de Diazepam in paharul barbatului inselat iar acesta a decedat ulterior dupa ce a consumat bautura in care erau dizolvate medicamentele.

Batrana care seducea barbati, ii seda cu neuroleptice dupa care ii talharea a fost condamnata la 12 ani de inchisoare si era cautat de politistii din toata tara pentru a fi incarcerata. Marti, Maria Belei, de 69 de ani, din comuna Paltinoasa, condamnata in data de 8 iunie de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti la pedeapsa de 12 ani de inchisoare pentru comiterea de infractiunii de "talharie", a fost prinsa de politistii suceveni. Femeia a fost identificata de politisti in statia CFR Suceava, fiind preluata de Serviciul Investigatii Criminale Suceava, escortata si incarcerata in Penitenciarul Botosani. In anul 2013 femeia a talharit un barbat din Salaj dupa ce l-a sedus pe acesta si l-a dus la o pensiune din Suceava. Atunci femeia mai avea inca sase condamnari pentru talharii. In toate cazurile a actionat cam la fel. Si-a sedus victimele, le-a dus in camere de hotel iar acolo le-a pus sedative in bautura. Barbatii se trezeau la un moment dat, singuri in camera, si isi dadeau seama ca le lipsesc lucruri personale. In unul din cazuri insa amoreza a pus mai multe pastile de Diazepam in paharul barbatului inselat iar acesta a decedat ulterior dupa ce a consumat bautura in care erau dizolvate medicamentele. In data de 3 aprilie 2013 femeia l-a acostat pe O. Liviu, 53 ani, din orasul Simleul Silvaniei, judetul Salaj, in zona Garii Burdujeni si s-au placut. Cei doi s-au intalnit a doua zi si s-au cazat la o pensiune din municipiul Suceava. Victima s-a trezit singura in camera, constatand ca-i lipsesc telefonul mobil, verigheta din aur, 50 de euro si 200 lei, bunuri in valoare totala de 800 lei. Femeia plecase si o rugase pe administratora pensiunii sa nu il trezeasca pe fiul ei, care este in camera, pentru ca acesta este foarte obosit. Si de aceasta data victima a adormit tun dupa ce a fost sedata.