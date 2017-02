Batrana data disparuta de familie dupa ce a plecat la plimbare prin Suceava a fost gasita moarta langa padurea Lisaura

Batrana de 87 de ani, cu pierderi de memorie si data disparuta de familie dupa ce a plecat la plimbare prin centrul Sucevei si nu a mai revenit acasa, a fost gasita miercuri seara fara suflare, langa padurea Lisaura. Femeia nu prezenta urme de violenta pe corp si avea asupra ei geanta cu bani si acte, spun politistii. Batrana, pe nume Ortansa Tusciuc, a iesit, luni, in jurul orei 14.00, sa se plimbe in zona centrala a municipiului Suceava, insa nu a mai revenit la domiciliu.In zona in care a fost gasita batrana, undeva dupa fosta groapa de gunoi a Sucevei, are teren o prietena de-a acesteia, si, cel mai probabil, femeia a mers sa isi vada prietena. Trupul batranei a fost gasit miercuri seara de fiul prietenei sale, care a sunat la 112. La fata locului a ajuns si un echipaj de Ambulanta, insa medicii nu au putut sa constate decat decesul. Politistii fac cercetari in acest caz. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!