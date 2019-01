Batrana de 82 de ani, moarta in incendiul care i-a mistuit casa FOTO

Tragedie, vineri dimineata, in localitatea Stamate din comuna Fantanele. O batrana de 82 de ani a murit in incendiul care i-a cuprins casa. Femeia a fost surprinsa de flacari si nu a mai putut iesi. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Fantanele, au intervenit cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului.In momentul in care echipajele au ajuns la fata locului, ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la constructiile invecinate. Din nefericire, dupa localizarea flacarilor, pompierii militari au gasit in interiorul locuintei trupul carbonizat al proprietarei. In urma incendiului au ars: casa de locuit pe o suprafata de 50 mp, obiecte de mobilier si alte obiecte de uz casnic. Flacarile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului cazut din soba cu acumulare de caldura. "Incendiul a fost lichidat dupa mai bine de doua ore, iar pompierii au salvat anexele gospodaresti si o alta casa de locuit, din aceeasi gospodarie", a precizat Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Suceava.