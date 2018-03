Batrana din Marginea talharita in propria casa

Pe timpul cercetarii locului faptei, politistii au folosit cainele de urma.

O femeie de 63 de ani, din comuna Marginea, a fost talharita in propria casa. Luni, in jurul orei 16.00, batrana, cu afectiuni psihice, era singura la domiciliu, in dormitorul locuintei, unde facea curatenie. La un moment dat, in acea camera a patruns un barbat necunoscut care i-a solicitat acesteia sa ii spuna unde pastreaza banii. In continuare, individul a amenintat-o pe femeie cu acte de violenta, iar aceasta de frica i-a spus ca tine banii intr-un sertar, intr-un dulap. Barbatul a gasit intr-o carte suma de 1.700 lei, dupa care a parasit in fuga locuinta, folosindu-se de calea de acces din spatele casei. La fata locului au ajuns politistii. Cu ocazia cercetarii la fata locului, a fost folosit cainele de urma, care a luat urma suspectului pana in apropierea DN 17A. Batrana a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti pentru ca a suferit un atac de panica, fara a avea leziuni fizice. Potrivit declaratiei victimei, agresorul prezenta urmatoarele semnalmente: sex masculin, varsta cuprinsa intre 20-30 de ani, ten inchis, inaltimea 1,70-1,75, imbracat in haine de culoare inchisa, murdare. Politistii fac cercetari pentru identificarea acestuia.