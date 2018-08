Batrana din Rotunda, gasita carbonizata in casa, in urma unui incendiu

Flacarile au pornit de la o lumanare uitata aprinsa.

Sfarsit cumplit pentru o batrana de 80 de ani din satul Rotunda, orasul Liteni. Aceasta a murit in incendiul care i-a cuprins casa, in noaptea de luni spre marti. La fata locului au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea si lichidarea incendiului, militarii Punctului de Lucru Dolhasca si ai Detasamentului de Pompieri Suceava. "Incendiul s-a manifestat generalizat, casa fiind din lemn, batraneasca. Dupa lichidare a fost gasita o victima, femeie de 80 ani, decedata", a precizat slt. Ionut Cobziuc, din cadrul ISU Suceava. Cauza incendiului a fost focul deschis in spatii inchise, o lumanare uitata aprinsa.