Batrana din Suceava atacata si sfasiata de un caine care si-a facut culcus sub bloc. Femeia a ajuns la spital fara o bucata din antebratul drept VIDEO si FOTO

Caz socant, la Suceava, luni dimineata. O batrana de 79 de ani, a fost devorata de o catea cu pui, chiar sub geamul apartamentului sau, situat intr-un bloc din centrul orasului, de pe strada Samuil Isopescul. Femeia a ajuns cu rani pe tot corpul, cu o ureche si cu o mana sfasiata, animalul rupandu-i carnea pe o portiune destul de mare din antebratul drept. Femeia facuse curat in straturile din fata blocului si voia sa ia de acolo niste galeti in care pusese mizeria, pentru a le arunca la gunoi. Numai ca sub bloc, dupa o teava de gaz, si-a facut cuib un caine aruncat de stapan in urma cu ceva vreme. Cum aninalul are pui acum, a devenit extrem de violent in momentul in care batrana s-a apropiat de culcus. Femeia a fost atacata, sfasaiata, si taraita prin strat, pana cand animalul s-a retras.Asa a putut urca sarmana in casa, plina de sange si a sunat la 112. Un achipaj de ambulanta a preluat-o si a trasportat-o la Spitalul Judetean Suceava. La Urgente si medicii au ramas socati de profunzimea leziunilor suferite de pacienta, fiind sfasiata pana la os (vezi declaratii medic sef UPU- SMURD Suceava, Liviu Cirlan. Batrana va avea nevoie de operatii de refacere a bratului si a urechii. Localnicii spun ca in zona, desi este practic in centrul Sucevei, sunt foarte multi caini. Culmea, animalul care a tacat-o pe batrana este hranit de locatarii din bloc. Insasi batrana, care este iubitoare de animale, ii mai dadea hrana din cand in cand insa nu stia ca acesta are pui. Medicii de la UPU au anuntat in acest caz si politistii, care fac acum cercetari intr-un dosar de vatamare corporala din culpa.