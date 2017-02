Batrana din municipiul Suceava data disparuta. A plecat sa se plimbe si nu s-a mai intors

O femeie in varsta de 87 de ani, pe nume Ortansa Tusciuc, domiciliata in municipiul Suceava, a fost data disparuta de familie. Batrana a iesit, luni, in jurul orei 14.00, sa se plimbe in zona centrala a municipiului Suceava, insa nu a mai revenit la domiciliu. Semnalmente: inaltime 1.55 m., 55-60 kg., constitutie normala, par alb(pana la umeri, desfacut), ten alb, ca semn particular prezinta o cicatrice in zona frunții-partea stanga. La momentul plecarii de la domiciliu femeia era imbracata cu geaca de culoare neagra pana la genunchi, pantaloni negri, incaltaminte tip cizma din pasla de culoare gri inchis, pe cap avand o caciula de dama, neagra din material textil. Batrana avea la ea o geanta de culoare maslinie. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112.