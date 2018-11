INcidentul s-a petrecut in municipiul Suceava.

Batrana gasita moarta, in fantana vecinilor. S-a intamplat luni, in municipiul Suceava. Femeia de 79 de ani locuia impreuna cu fiica ei si familia acesteia in aceeasi casa si suferea de afectiuni psihice. Fiica acesteia a intrat in panica dupa ce a sunat-o pe mama si ea nu i-a raspuns fapt pentru care i-a solicitat sotului sa o caute in camera sa. Acesta nu a gasit-o in camera si a continuat sa o caute iar ulterior a observat ca un capac al fantanii din curtea vecinilor este deschis. S-a uitat in fantana si a observat-o pe soacra lui, decedata. La fata locului au fost solicitati politistii care au stabilit ca batrana nu prezenta urme vizibile de violenta pe corp. Trupul neinsufletit a fost depus la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului. Politistii au deschis un dosar de cercetare pentru infractiunea de ucidere din culpa.