Batrana gasita moarta in locuinta sa, in municipiul Suceava

O femeie de 72 de ani, din municipiul Suceava, a fost gasita moarta in apartamentul ei. Un vecin a fost cel care a sunat la 112 dupa ce a vazut ca batrana nu raspunde la telefon si nici la usa, iar din apartamentul acesteia se simte un miros neplacut. La fata locului au ajuns pompierii iar un lucrator din cadrul SMURD a intrat in apartamentul, situat la parter, pe geamul de la baie, constatand ca femeia era decedata. Criminalistii au stabilit ca pe trupul femeii nu erau urme de violenta iar in locuinta nu s-au constatat urme specifice unei agresiuni. Potrivit medicului de familie, in efidentele caruia femeia se afla, aceasta suferea de diabet si diverse afectiuni cardiace, insa neglija tratamentul. Cauzele decesului urmeaza sa se stabileasca in urma necropsiei.