Batrana in stare grava dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni, la Falticeni

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Batrana in stare grava dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Vineri, in jurul orei 12.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada 2 Graniceri din municipiul Falticeni, un barbat de 41 de ani din judetul Iasi, a surprins si accidentat grav, o localnica de 86 de ani, care, in calitate de pieton, traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni semnalizata cu marcaje si indicatoare. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.