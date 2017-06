Batrana ramasa fara televizor in timp ce dadea de mancare animalelor din gospodarie

Politistii fac cercetari pentru identificarea autorilor.

O femeie in varsta de 69 de ani, din comuna Moldova Sulita, s-a dus sa dea de mancare animalelor din gospodarie si a ramas fara televizor.La primele ore ale zilei de luni batrana a iesit din casa, lasand usa deschisa. Cand a revenit in locuinta si-a dat seama ca ii lipseste televizorul. Batrana a sunat imediat la 112 si a anuntat cele intamplate. Aceasta era foarte suparata deoarece primise televizorul de la fiul sau, in urma cu putin timp. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat si fac cercetari pentru identificarea autorilor.