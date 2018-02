Batranul din Darmanesti dat disparut de familie a fost gasit mort

Trupul neinsufletit al batranului a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului.

Batranul de 86 de ani din Darmanesti dat disparut de familie a fost gasit mort. Mihail Holeiciuc a plecat de acasa in data de 5 februarie si nu a mai revenit. Luni, echipe de cautare formate din politisti, pompieri, jandarmi si sateni voluntari au procedat la reluarea cautarilor pe raza localitatii Darmanesti, in zona denumita popular "Racovat". S-au reverificat ambele maluri ale paraului "Hatnuta". Au fost verificate zonele limitrofe acoperite cu vegetatie pe o arie de circa trei-patru kilometri, fara nici un rezultat, motiv pentru care echipele de cautare s-au indreptat catre iesirea din satul Darmanesti spre sat Calinesti, pe imasul comunal. La o distanta de circa 1,2 kilometri fata de iesirea din sat, la aproximativ doi kilometri de locuinta persoanei disparute, pe partea stanga a drumului comunal, la o distanta de aproximativ 250 metri, intr-o rapa a fost identificat cadavrul batranului. La examinarea exterioara a cadavrului nu au fost identificate urme vizibile de violenta, iar in cauza nu exista dubii privind savarsirea vreunei fapte de natura penala. Trupul neinsufletit al batranului a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzei decesului.