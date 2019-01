Batuta de sot, o femeie a trimis mesaj unei vecine sa sune la 112

Impotriva agresorului a fost emis ordin de protectie provizoriu.

O femeie in varsta de 28 de ani, din municipiul Suceava, le-a cerut politistilor sa o protejeze de sotul ei. Luni seara, in timp ce se afla la domiciliu impreuna cu sotul ei, aceasta a fost lovita si trasa de par de care barbat, pe fondul geloziei acestuia. Disperata, victima a trimis un mesaj pe telefonul unei vecine, rugand-o sa sune la Politie. Cea din urma, cunoscand faptul ca nu era prima data cand vecina ei era agresata de sot, a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Pana la sosirea oamenilor legii, agresorul a plecat de acasa. Victima a declarat ca nu doreste prezenta unui echipaj de ambulanta pentru acordarea de ingrijiri medicale. De asemenea, aceasta a solicitat ca organele de politie sa emita ordin de protectie impotriva sotului violent. Astfel, impotriva barbatului a fost emis ordin de protectie provizoriu, pe o perioada de cinci zile, precum si obligatia sa pastreze o distanta minima de 50 m fata de victima, locuinta si locul de munca al femeii. Intre timp agresorul a ajuns la domiciliu si politistii i-au adus la cunostinta obligatiile prevazute de ordinul de protectie. In cauza s-a intocmit dosar penal privind savarsirea infractiunii de violenta in familie.