Beat crita si fara permis, un barbat a furat cheile de la masina sotiei si a plecat cu autoturismul la plimbare. Prima oprire a fost intr-o masina parcata pe trotuar

Un barbat de 41 de ani, din Balaceana, baut si fara permis de conducere, a furat cheile de la masina sotiei si a plecat cu vehiculul la plimbare prin Suceava. Nu a mers prea mult, la un moment dat intrand cu masina in alt autoturism, parcat pe trotuar, producand pagube materiale. Un trecator a sunat la 112 dupa ce si-a dat seama ca barbatul care a produs tamponarea de abia se putea tine pe picioare de beat ce era. Ajunsi la fata locului, politistii au gasit ambele autoturisme iar langa ele pe individul de 41 de ani, care a fost indicat de catre un martor ca si conducator auto care a produs evenimentul rutier. Acesta a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Judetean Suceava pentru a i se preleva probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Ajuns la spital, si aici soferul a refuzat categoric sa i se recolteze probe de sange. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul beat crita a sustras din casa cheile autoturismului, proprietatea sotiei sale, iar ulterior folosindu-se de acestea a furat autovehiculul cu care a produs tamponarea. Totodata, in urma interogarii bazei de date a posesorilor de permis de conducere s-a constatat faptul ca acesta are permisul de conducere anulat. Petrecaretul are acum pe numele sau dosar penal pentru infractiunile de: furt, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.