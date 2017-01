Beat fiind, un sofer a acrosat cu masina o adolescenta dupa care le-a declarat politistilor ca victima a fugit de la fata locului, la Liteni

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural.

Politia orasului Liteni, a fost sesizata de un barbat de 59 de ani, din municipiul Suceava, joi dupa-amiaza, despre faptul ca, a fost implicat intr-un eveniment rutier pe raza localitatii, iar victima a fugit de la fata locului. Pe timpul cercetarilor, Politia orasului Liteni a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de o adolescenta de 16 ani, din localitate, despre faptul ca, a fost victima unui accident rutier, produs pe DJ 208A, la iesirea din orasul Liteni spre Suceava. Cu ocazia audierii, conducatorul auto a recunoscut faptul ca, in cursul zilei, s-a deplasat in orasul Liteni la niste cunostinte, ocazie cu care, a consumat bauturi alcoolice, dupa care s-a deplasat cu autoturismul catre locuinta sa din comuna Udesti, iar la iesirea din orasul Liteni, pe DJ 208A, angajandu-se intr-o depasire, a acrosat cu oglinda o persoana de sex feminin ce se deplasa regulamentar pe partea stanga a aceluiasi drum. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost transportat la spital, unde a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural.