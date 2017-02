Beat fiind, un tanar a intrat cu masina in sant in timp ce-si urmarea agresorul, la Satu Mare

Tanarul de 23 de ani, din comuna Satu Mare, avea o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur in aerul. expirat.

Beat fiind, un tanar a intrat cu masina in sant in timp ce-si urmarea agresorul.Joi, ora 20.20, I.P.J. Suceava a fost sesizat prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, un tanar din comuna Satu Mare, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a intrat cu masina intr-un sant. Politistii deplasati la fata locului au identificat intr-un sant de pe un drum comunal neclasificat, din localitatea Tibeni, comuna Satu Mare, un autoturism avariat si pe conducatorul auto, un localnic de 23 de ani, care prezenta leziuni la nivelul fetei, insa, produse in urma unei agresiuni. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in cursul zilei de joi, dupa ce a consumat bauturi alcoolice la un bar din localitatea Tibeni, tanarul s-a intalnit cu un localnic de 35 de ani, care, pe fondul unor discutii contradictorii, l-a lovit cu pumnul, provocandu-i leziuni. Dupa scandal, agresorul a plecat spre domiciliu, insa, tanarul s-a urcat la volanul autoturismului si l-a urmarit, ocazie cu care, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila, oprindu-se in sant. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, tanarul de 23 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", iar barbatul de 35 de ani, pentru comiterea infractiunii de "lovire sau alte violente", ce va fi solutionat procedural.