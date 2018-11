Beat la volan, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara

Beat la volan, un tanar de 24 de ani, din comuna Serbauti, s-a izbit intr-o autoutilitara de pe contrasens. Accidentul a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 03,00, pe D.N.2, pe raza comunei Darmanesti. Tanarul, in timp ce conducea autoturismul, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune laterala cu o autoutilitara, condusa regulamentar.

In urma accidentului nu au rezultat victime omenesti, ci doar pagube materiale.

Tanarul de 24 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Judetean Suceava unde i s-au prelevat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".