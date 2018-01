Tanarul de 23 de ani s-a ales cu dosar penal dar si cu amenda in valoare totala de 1.885 lei.

Beat la volan si cu politia pe urme, un tanar din Veresti a ajuns cu masina pe un camp. Sambata, ora 16.45, in timp ce actiona pe DN 29, la iesirea din comuna Dumbraveni, o patrula din cadrul Politiei orasului Salcea, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism surprins de aparatul radar in timp ce rula cu viteza de 129 km/h in localitate, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de circa doi kilometri. La un moment dat, din cauza vitezei excesive, conducatorul auto a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit carosabilul si s-a oprit cu masina pe un camp, in zapada. Conducatorul auto a identificat de politisti ca fiind un tanar de 23 de ani din comuna Veresti. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Totodata , tanarul de 23 de ani, a fost sanctionat contraventional conform OUG nr.195/2002 cu amenda in cuantum total de 1.885 lei, pentru nerespectarea regimului legal de viteza, neoprirea la semnalele regulamentare ale politiei si neadaptarea vitezei de deplasare la conditiile de drum.